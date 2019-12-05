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Происшествия
05.12.2019 15:24
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СМИ: В Египте разбился МиГ-29

О крушении российского лёгкого истребителя Миг-29 сообщает российская пресса.

Как пишет издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в оборонном комплексе, авиакатастрофа случилась утром 5 декабря с одним из истребителей МиГ-29, которые были поставлены Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года.

Издание уточняет, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, египетский лётчик успел катапультироваться, но пока о состоянии его здоровья конкретных данных не поступало.

Причиной крушения боевой машины могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота. Её установит специальная комиссия ВВС Египта, российская сторона направит в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании.

Издание добавляет, что это уже вторая авария с МиГ-29, состоящими на вооружении ВВС Египта: первый самолет был потерян 3 ноября 2018 года, тогда комиссия установила, что причиной крушения истребителя стали проблемы в его системе управления.


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