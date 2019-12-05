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Авто
05.12.2019 22:41
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BMW перестала брать деньги за бесплатный сервис Car Play

BMW решила отказаться от взимания платы за пользование Apple Car Play. Ранее покупатели баварских автомобилей вынуждены были отдавать либо дополнительные 300 долларов сразу, либо по 80 долларов в год в качестве «абонентской платы» за сервис, который Apple предоставляет бесплатно.

Как пишет 5 декабря Motor1, немецкая компания объясняла плату тем, что для Apple Car Play требуется устанавливать в автомобиль дополнительное оборудование, которое усложняет всю информационно-развлекательную систему. Соответственно, возрастают и расходы на производство, которые компенсировались за счет покупателей.

В отличие от BMW, остальные автопроизводители просто устанавливают оборудования для Car Play и Android Auto по умолчанию и включают их стоимость в цену машины. Как отмечает Motor1, например, покупатели Toyota Supra, которая выпускается совместно с BMW и имеет такую же информационно-развлекательную систему, получают бесплатный доступ к Apple Car Play.

Возможно, BMW хотела подчеркнуть свою эксклюзивность, предоставляя своим клиентам возможность выбора вместо установки по умолчанию, но судя по всему, этот маркетинговый ход остался непонятым.

 


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