Российские танцоры на колясках завоевали на ЧМ 25 наград. 13 медалей у петербуржцев

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали 13 медалей на чемпионате мира по танцам на колясках. Всего в копилке сборной России 25 наград и первое место в общекомандном зачете.

Чемпионат мира по танцам на колясках – 2019 Bonn World Para Dance Sport Championships – проходил в немецком Бонне. Участие в турнире приняли 225 спортсменов из 26 стран. Россию представили спортсмены из Москвы, Набережных Челнов, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Севастополя и Тюмени. Это первое за три года участие в мировом первенстве для танцоров на колясках после снятия санкций в отношении паралимпийцев России.

Состязания прошли в 21 дисциплине в различных классах – дуэты (оба спортсмена на колясках) и пары комби (один спортсмен на коляске, другой – нет) соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, женщины и мужчины соревновались в одиночной и произвольной программах. Всего было разыграно 63 медали различного достоинства.

Сборная России завоевала 25 наград, из них 13 – в активе петербургских спортсменов (7 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых). Ведущие петербургские спортсменки Галина Рыжкова и Александра Бердник выиграли 8 медалей: Галина стала победительницей в соло (произвольная и общая программы), в дуэте с Максимом Седаковым взяла золото в европейской и произвольной программах; Александра – бронзовый призер в соло (общая программа), в дуэте с Сергеем Антоновым – чемпионка в латиноамериканской программе, серебряный призер в произвольной и бронзовый – в европейской.

Впервые в истории чемпионатов мира по танцам на колясках прошли соревнования и среди девушек-юниоров. В этом историческом событии с успехом приняли участие юные российские спортсменки из Санкт-Петербурга. Анастасия Пономарева завоевала бронзу, а Дарья Попова заняла четвертое место, но с минимальной разницей по оценкам – всего 0,2 балла.

Отметим, что девушкам помогли отправиться на турнир Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» и неравнодушные петербуржцы. Фонд организовал сбор средств, которые были необходимы для оплаты стартовых взносов, переезда и проживания спортсменок и их сопровождающего. Кроме того, благодаря пожертвованиям также удалось приобрести танцевальные коляски.

«Спасибо огромное тем, кто помог попасть на этот чемпионат мира, кто поддерживал и был рядом, спасибо тренерам и товарищам по сборной, спасибо всем, кто верил в нашу команду», – поблагодарила Галина Рыжкова.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и Федерация спортивных танцев на колясках в России также искренне благодарят частных благотворителей и бизнес за помощь в организации поездки на важнейшие за последние три года соревнования.