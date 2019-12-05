Теоретический экзамен на права тоже ждут изменения: ему добавят задач

ГИБДД России намерена внести изменения не только в практическую часть экзамена на водительские права, но и в теоретическую. С октября 2020 года ее планируют усложнить.

Как сообщает 5 декабря Autonews со ссылкой на замначальника отдела регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД Николая Гилякова, список вопросов для теоретического экзамена расширят, добавив, в первую очередь, задачи на основы безопасности управления транспортным средством.

«Знание конкретных пунктов ПДД не всегда помогает в реальной обстановке. Нужно дать водителю возможность предвидеть возникновение опасных ситуаций и избегать их. В список вопросов добавят вопросы про основы безопасности управления ТС. Так, люди знают, как себя правильно вести на дороге, но иногда нужно отступить от своего преимущества и предоставить его тому, у кого его нет. Нужно понимать, что это нужно сделать, чтобы не случилось ДТП», – рассказал Гиляков.

Ранее сообщалось, что ГИБДД намерена полностью убрать из практической части экзамена «площадку». В ведомстве считают, что она дублирует экзамен в автошколе и отнимает слишком много времени у инспекторов. Проект соответствующего постановления уже находится в правительстве. Нововведения должны будут вступить в силу с октября 2020 года.



