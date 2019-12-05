Длинный «паровозик» на Петергофском сузил и без того узкий проезд к новому ЖК

Массовое ДТП на Петергофском шоссе, в районе стадиона ЛЭМЗ, собрало пробку на шоссе и сильно осложнило выезд из жилого комплекса «Солнечный город» в первой половине дня 5 декабря.

На шоссе «паровозиком» столкнулись четыре легковых автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

За ними, по словам участников группы, выросла пробка почти до «Балтийской жемчужины». Также был затруднён выезд с улицы Пионерстроя. Сейчас заторы там почти рассосались. Проблемы, судя по «Яндекс.Карте», сохраняются только на узком проезде к жилому комплексу.



