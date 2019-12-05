Бывших чекистов не бывает. Госдума узаконила ограничение выезда за границу экс-сотрудникам ФСБ

Госдума ФС РФ 5 декабря приняла закон, который предусматривает возможность временно ограничивать экс-сотрудникам ФСБ выезд из страны, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

«Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которыми устанавливается возможность временно ограничивать права на выезд из страны для бывших сотрудников органов Федеральной службы безопасности России», — говорится в сообщении.

Согласно документу, ограничение может быть введено сроком на пять лет со дня увольнения с военной службы в органах ФСБ. Уточняется, что порядок принятия решений об ограничении выезда будет установлен ФСБ.





Далее закон должен быть одобрен Советом Федерации ФС РФ и подписан президентом страны.

Действующее законодательство предоставляет возможность ограничивать право на выезд за границу сотрудникам ФСБ в период прохождения ими военной службы. При этом, указывают авторы законопроекта, после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в том случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

По словам соавтора проекта, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, необходимость принятия законопроекта вызвана «участившимися случаями откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств» в отношении России и находящихся за рубежом россиян.