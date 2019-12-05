«О какой интеграции можно говорить?» Лукашенко заявил о провале переговоров с РФ по газу

Президент Белоруссии поставил под сомнение эффективность дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, сделал это глава государства 5 декабря в обращении к парламенту республики.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», – сказал Лукашенко, слова которого приводит «БелТА».

Он также отметил, что не решен и ряд вопросов по нефтяной проблематике.

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по "грязной" нефти. Мы что-то считаем, решаем... А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия», – заявил президент Белоруссии.





Немногим ранее Лукашенко заявил, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», – сказал белорусский президент.

В конце недели – 7 декабря – должна состояться встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой должен быть подписан ряд программ по дальнейшей интеграции Союзного государства России и Белоруссии. Ему в эти дни исполнится 20 лет. Сейчас идёт последнее согласование 31 «дорожной карты» этого плана.