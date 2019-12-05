Взрывоопасная рассылка коснулась Исаакия, храмов и пенсионных фондов в Петербурге

В государственные учреждения продолжают поступать сообщения с угрозами взрывов. Как стало известно «Фонтанке» днём 5 декабря, о необходимости вызвать специалистов в Исаакиевский собор его сотрудникам сообщили работники одного из петербургских судов.

Обошлось без эвакуации, опасных предметов не обнаружено.

Анонимные шантажёры добрались и до одного из пенсионных фондов. Отдел на проспекте Народного Ополчения, 207, также проверяли оперативники. Опасности не оказалось.

В Красносельском районе с утра лихорадит школы, под угрозой срыва оказались занятия и в Московском, Фрунзенском районах. Сообщения поступали не напрямую, а через полицию. В половине образовательных учреждений уроки на время проверки прерывать не стали.





Сегодня же службам пришлось проверять храмы города. В соцсетях пишут, что в анонимках звучали Казанский собор, Крестовоздвиженский, Спасо-Преображенский. Там в данный момент не отвечают телефоны. В Троицком Измайловском соборе, по нашим данным, проверка проводилась, но угрозы не нашли.

Эвакуационная эпидемия 5 декабря началась с судов. Ещё до полудня была прервана работа девяти судов.