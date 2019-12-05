Все станции петербургского метрополитена проверяют с собаками

Внеплановые проверки сейчас идут на всех станциях ГУП «Петербургский метрополитен». Движению поездов это не мешает.

Читатели «Фонтанки» сообщили, что в четверг, 5 декабря, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что «бомбы заложены» на 22 станциях метро. Так как точного перечня «заминированных» станций анонимы не приложили, то сейчас проверка проводится на всех 72 станциях метро. Их обследуют при участии кинологов.

Как отметили в пресс-службе метрополитена, на пассажирах проверки не отразятся: станции не закрываются, движение осуществляется в нормальном режиме.

5 декабря к «минируемым» уже который день судам и торговым центрам добавились школы, музей и соборы.



