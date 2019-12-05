Суд приговорил петербурженку, которая выпила и «заминировала» полицейский главк

Петербурженка, заминировавшая полицейский главк на Суворовском проспекте, полгода будет ограничена в свободе. Приговор Ирине Сушко 5 декабря вынес Пушкинский районный суд.

Суд установил, что около часа ночи 8 февраля Сушко, изрядно выпив у себя дома в посёлке Гуммолосары, решила немного похулиганить и позвонила с мобильного на номер 112. Оператору она сообщила, что в здании ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, располагающемся на Суворовском проспекте, готовится взрыв.

«Своим заведомо ложным сообщением об акте терроризма отвлекла силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях», – заключил суд.

На заседании Сушко вину полностью признала и пояснила, что события той ночи не может подробно восстановить – алкоголь сделал своё дело и частично стёр воспоминания. Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.



