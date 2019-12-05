Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» открыла Единый центр обращения жителей

«Главстрой Санкт-Петербург»

Дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург» — УК «Эксплуатация ГС-СПб» — открыла Единый центр обращения жителей.

Посетители смогут получить необходимые услуги служб управляющей компании по принципу «одного окна». В первый день работы услугами центра воспользовался 291 человек, а среднее время ожидания в очереди составило всего 2 минуты 23 секунды.

Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб», входящая в структуру девелопера «Главстрой Санкт-Петербург», открыла в ЖК «Северная долина» Единый центр обращения жителей по адресу: улица Валерия Гаврилина, дом 13.

Теперь три службы управляющей компании — паспортный стол, бухгалтерия и клиентская служба — объединены в просторном помещении общей площадью 210 кв. м. Для обслуживания посетителей предусмотрено 9 окон. По предварительным оценкам, услугами центра смогут пользоваться около 300 человек ежедневно.

В Едином центре обращений по принципу «одного окна» можно получить консультацию, в том числе по вопросу оплаты коммунальных услуг, подписать договор управления многоквартирным домом, оформить справки по формам № 7 и 9, а также справки об отсутствии задолженности.

В центре организована электронная очередь. В дальнейшем записаться на прием на определенное время также можно будет через сайт управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб».

Прием осуществляется со вторника по субботу с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Андрей Малеев, генеральный директор компании «Эксплуатация ГС-СПб»:

— Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» планомерно развивает сервисы, способствующие комфортному получению услуг жителями. Одним из направлений в этой работе стало открытие Единого центра обращений на улице Валерия Гаврилина, 13.

Оформить обращения, запросы и документы на регистрацию стало еще проще и удобнее. Работает электронная очередь, увеличено количество времени приема жителей с включением выходного дня. Процессы организованы таким образом, чтобы для получения документов посетители затратили минимальное количество времени. Это современный формат взаимодействия управляющей компании и жителей, который впервые в таком виде реализуется в Санкт-Петербурге.

Управляющая компания будет отслеживать работу центра и, при необходимости, вносить изменения, в том числе основываясь на оценках качества обслуживания от жителей. В дальнейшем планируется организация аналогичного центра на территории нового жилого района «Юнтолово», при этом жители ЖК «Юнтолово» и «Панорама 360» уже сейчас могут обращаться в клиентскую службу и бухгалтерию на улице Валерия Гаврилина.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

ЖК «Панорама 360» — застройщик ООО «Главстрой-СПб», введен в эксплуатацию, проектная декларация на сайте http://panorama360spb.ru/documents/