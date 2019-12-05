Медведев о «московском деле»: То, что во Франции «желтые жилеты», у нас может теоретически превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный

В российском обществе есть запрос на справедливость, который выливается в различные акции. Об этом 5 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о протестах в Москве.

«Заявлять о своем мнении — это нормально, но это нужно делать в соответствии с соответствующими правилами. Иначе можем докатиться до опасной ситуации. То, что во Франции "желтые жилеты", у нас может теоретически превратиться в бунт, бесмысленный и беспощадный», — отметил он.

Медведев также признал наличие «издержек правоохранительной системы», что их надо анализировать, «что-то менять».

В центре Москвы 27 июля 2019 года проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).



