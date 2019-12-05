Театр Эстрады уходит в online: впервые в Интернете пройдёт прямая трансляция спектакля с сурдопереводом

В Театре Эстрады имени Аркадия Райкина проект «Театр без границ» получил своё развитие на просторах всемирной паутины. 8 декабря пройдёт первая в России online-трансляция спектакля «Бармалей» с переводом на русский жестовый язык.

Проект «Театр без границ» существует два года. В его рамках проходят детские спектакли с сурдопереводом: два раза в месяц на сцену вместе с актёрами поднимается Оксана Буцык – сурдопереводчик, которая перевела на язык жестов значительную часть детского репертуара. Это музыкальные сказки «Золушка» и «Рикки-Тики-Тави», а также мюзиклы «Мама-кот» и «Бармалей».

За время существования проекта в несколько раз увеличилось число глухих и слабослышащих зрителей. Кроме того, поступают сообщения от потенциальных зрителей из Мурманска и Казани, из Воронежа и Саратова.

«Поэтому естественным развитием проекта "Театр без границ" становится online-трансляция спектакля с переводом на русский жестовый язык. Подобная акция, которую проводят Театр Эстрады и портал Культура.рф, пройдет впервые в России», – рассказали в театре.

8 декабря пройдёт показ мюзикла для всей семьи «Бармалей» по мотивам сказок Корнея Чуковского. В зале театра, как всегда, специально выделенные места займут ребята с особенностями здоровья. В этот раз к ним с помощью современных технологий присоединится огромная русскоязычная аудитория во всём мире.

Трансляция будет идти на портале Культура.рф, на сайте и на Youtube-канале Театра Эстрады, а также в социальных сетях.