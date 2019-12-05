В «краш-тесте» на Выборгском пострадали двое, оба из «Ауди». Всего участников ДТП около 15

В массовом ДТП на Выборгском шоссе утром 5 декабря пострадали два человека. Число участников – по разным данным, от 13 до 15.

После аварии, спровоцированной, по предварительным данным, Audi A7 на Выборгском шоссе, 3, были госпитализированы два человека, оба из этой «Ауди»: женщина 1994 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Травмы у них средней степени тяжести, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Женщина при ударе на коленях у мужчины оказалась», – рассказывали очевидцы.

Машина, судя по надписи на ней, принадлежит салону «Ауди Центр Витебский». В отделе пропаганды УГИБДД «Фонтанке» пояснили, что этот автомобиль был не тестовым, а подменным – выдаваемым клиенту на время ремонта его машины. Кто был за рулём, точно сказать пока нельзя.





Пока основная версия событий такова: ехавшая со стороны области «Ауди» (очевидцы говорят, что управляла ею женщина) во втором ряду ударила сзади стоящий перед пешеходным переходом «Мерседес», её увело влево, она «споткнулась» о поребрик, прокатилась по разделительному газону, снеся по пути столбы, и врезалась во встречные машины, ждущие на светофоре возможности развернуться – их было, по данным «Дорожного инспектора», 13 штук. Задело даже припаркованную у обочины в направлении центра «КИА»: на неё упал снесённый столб. «Тоже досталось. Инспектор сказал, что я 14-й», – написал Игорь (видимо, хозяин «КИА») в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор видеозаписи самого момента ДТП Александр, объехавший очередь на поворот, признаёт, что был неправ. «Я второй пострадавший. До меня ещё был задет «Мерседес» в попутном направлении, – пишет он в «ДТП и ЧП». – Да, я плохой и повернул со второго ряда. Но тем самым отклонил «Ауди» немного в сторону... Иначе машина прилетела бы в лоб другим тачкам».

Сейчас движение по Выборгскому шоссе уже открыто. Обломки машин, ограждений и столбов убраны.