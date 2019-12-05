На Броневой полицейские заплыли в «Море запчастей». На дне ищут авторасчленёнку

Уголовный розыск изучает внутренности авторазборки в Кировском районе Петербурга 5 декабря. Полицейские продолжают инспектировать ангары в поисках угнанных и расчленённых автомобилей.

По данным «Фонтанки», оперативники пришли на склад магазина «Море запчастей» во втором корпусе 2-го дома по улице Броневой. Полиция изучает остовы машин на стоянке и содержимое полок.

Полицейский главк активно стал интересоваться авторазбороками в Петербурге с ноября. По данным «Фонтанки», поставил задачу нажать именно в это место новый начальник управления уголовного розыска. Полицейские проинспектировали несколько секретных ангаров в Парголово. Также заглянули и к лидеру рынка – «Евроавто».



