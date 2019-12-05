Николай Кропачев будет ректором СПбГУ ещё пять лет. Указ подписал Путин

Президент России Владимир Путин продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора Петербургского государственного университета ещё на 5 лет. Соответствующий указ опубликован 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю назначить Кропачева Николая Михайловича ректором ФГБОУ высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" сроком на 5 лет», – говорится в документе.

Николай Кропачев родился в Ленинграде в 1959 году, окончил Ленинградский государственный университет, защитил кандидатскую «Уголовные правоотношения» и остался работать в альма-матер на кафедре уголовного права.

Ректором родного СПбГУ он был впервые избран в мае 2008 года, а затем дважды назначался на должность ректора СПбГУ президентом РФ.



