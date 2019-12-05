Медведев о допинге: «Мы грешны, но другие безгрешны?»

Бесконечным антироссийском сериалом назвал премьер-министр Дмитрий Медведев допинговый скандал со спортсменами РФ 5 декабря.

Как отметил глава кабмина во время пресс-конференции 5 декабря, Россия должна занять более строгую позицию в отношении атлетов, которые уличены в допинге.

«Конечная ответственность лежит на спортсмене и его враче. Все, что связано с допинговым скандалом, мне напоминает бесконечный антироссийский сериал. Вероятно, что решение будет сложным для нашей страны, но мы будем сражаться за каждого спортсмена. Мы грешны, но другие страны, что, безгрешны?» — заявил он.

Ранее комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Позже МОК призвал не наказывать невиновных и подключить к расследованию очередного допинг-скандала Совет Европы и ЮНЕСКО.

Напомним, ситуация с отстранением России от международных соревнования возникла после того, как специалисты ВАДА обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты. Олимпиаду 2018 года российские спортсмены провели под нейтральным флагом – Олимпийский комитет России был отстранён от соревнований.



