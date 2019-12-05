Автокран оторвал кабину самосвалу на объездной Новокузнецка. Погиб водитель

Два большегруза столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области утром 5 декабря. Один из водителей погиб, второй пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, около 9:40 на 28-м километре автодороги «Обход города Новокузнецка» столкнулись Skania и КАМАЗ с полуприцепом. По предварительным данным, КАМАЗ ехал в сторону деревни Сосновка, а «Скания» – во встречном направлении.

На фото с места аварии, опубликованных в группе «ДТП Новокузнецка», видно, что от удара кран-манипулятор, пробив отбойник, улетел в кювет, а самосвалу оторвало кабину. В результате ДТП 45-летний водитель КАМАЗа скончался от полученных травм. Второго водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Движение по трассе было временно ограничено в обоих направлениях.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии и степень вины каждого из водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).







