«Непростое решение распечатать кубышку». Медведев объявил, что из ФНБ выделят триллион рублей на развитие экономики

Правительство выделит около триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие экономики России. Об этом 5 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку», — сказал премьер и добавил, что деньги пойдут на инвестиционные проекты, но использоваться будут при условии 80% вложений извне.

Медведев также добавил, что «это особый инструмент» и «неприкосновенный запас» на тот случай, если в мировой экономике случится кризис.

Ранее «Ведомости» выяснили, что условия для получения денег из ФНБ очень жесткие. По словам источников, доля ФНБ в финансировании проекта не будет превышать 20 процентов, сам инвестор должен вложить не менее 20 процентов, а минимальная доходность инвестиций установлена на уровне облигаций федерального займа (ОФЗ).

Президент России Владимир Путин заявлял, что средства ФНБ не будут тратиться на продвижение нефтегазового сектора экономики, а пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.



