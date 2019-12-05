Лжеминёры переключились с судей на рядовых горожан. Анонимки коснулись школ и больницы

Шантажисты взялись за петербургские школы. Как 5 декабря сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию, под удар попали шесть учебных заведений в Московском и Красносельском районах. На этот раз угрозы приходят в виде звонков в полицию.

Половину зданий пришлось эвакуировать, другую часть проверили без отправки детей на улицу.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве также прервало работу Городской многопрофильной больницы №2 в Учебном переулке, 5. Пациентов эвакуировали, в здание никого не пускают. Эту информацию корреспонденту подтвердили в медицинском учреждении.

С самого утра сегодня в городе продолжается череда «заминирований». Необходимость проверки ещё до полудня прервала работу девяти судов Петербуга.



