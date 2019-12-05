«Это какая-то подстава»: экоактивисты продолжают отстаивать тополя на Грибоедова. Им показали документы без печатей

Все утро 5 декабря жители защищают вековые тополя на канале Грибоедова — уже во второй раз за неделю. Накануне экоактивистам показали порубочный билет и акт, написанный от руки, без печатей и подписей, – это их не устроило.

Как рассказали активисты «Фонтанке», вчера в 8 утра работники садово-паркового предприятия «Центральное» увезли с места инфощит. Вечером его поставили с другой стороны набережной, но его совсем не заметно.

фото: читательница "Фонтанки" Вера Сухушина

«Это какая-то подстава. Нам показали копии порубочного билета и акта обследования, но должны быть оригиналы. Это бумажки без подписей, печатей, к ним не приложена экспертиза. Доводы тоже довольно сомнительные. Акт противоречит реальности», – негодуют жители.





Петербуржцы показали «Фонтанке» копии документов, они их сфотографировали.

В акте от 13 мая этого года указано, что семь тополей вдоль набережной канала Грибоедова, 119-121, «имеют прикорневую гниль, наклон более 45 градусов, старовозрастные тополя диаметром 80 см подлежат сносу. Развитая корневая система поднимает гранитные плиты набережной».

Активисты внимательно осмотрели деревья. Гнили на тополях, говорят, не увидели. Наклон заметен только у двух деревьев. По мнению петербуржцев, он не больше 45 градусов.

В порубочном билете экоактивисты также нашли несоответствия: «Диаметр деревьев, указанный в документах, явно не совпадает».

Сегодня утром на место приехали грузовик с мастером и двое представителей из администрации. Они осматривали деревья. Один из них срывал кору с одного тополя. Когда активисты к ним подошли, гости спрятали все документы, сели в машину и скрылись, говорят обратившиеся на «Фонтанку».

По словам жителей, сейчас вышки нет. Пока ничего не вырубили.





Напомним, первый раунд борьбы за тополя на канале Грибоедова начался 3 декабря. Тогда жителям удалось остановить вырубку.

Сегодня деревья вырубают в Румянцевском саду Петербурга – из-за голландской болезни.