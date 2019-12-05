Деревянный бум продолжается. Пилить деревья начали в Румянцевском саду
Вторую неделю петербуржцы пишут «Фонтанке» о спиле деревьев в городе — сообщения приходят на редакционную почту ежедневно. Утром 5 декабря читатель рассказал о ликвидации зеленых насаждений в Румянцевском саду.
«Трактора ездят по газонам, хотя по ним ходить запрещено. Сад такой крошечный. Довольной большой кусок в нем остается лысым», – негодует житель Васильевского острова.
Комитет по благоустройству заверил газету, что в Румянцевском саду у шести вязов голландская болезнь.
«Они все больны и опасны. Все действия согласованы с КГИОП. Весной посадим новые», – пообещали в ведомстве.
Вчера из-за «голландки» шла вырубка на Замшиной улице.