Деревянный бум продолжается. Пилить деревья начали в Румянцевском саду

Вторую неделю петербуржцы пишут «Фонтанке» о спиле деревьев в городе — сообщения приходят на редакционную почту ежедневно. Утром 5 декабря читатель рассказал о ликвидации зеленых насаждений в Румянцевском саду.

«Трактора ездят по газонам, хотя по ним ходить запрещено. Сад такой крошечный. Довольной большой кусок в нем остается лысым», – негодует житель Васильевского острова.

Комитет по благоустройству заверил газету, что в Румянцевском саду у шести вязов голландская болезнь.





«Они все больны и опасны. Все действия согласованы с КГИОП. Весной посадим новые», – пообещали в ведомстве.

Вчера из-за «голландки» шла вырубка на Замшиной улице.