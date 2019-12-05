CNN включила Невский проспект в список самых красивых улиц мира

Невский проспект вошел в список самых красивых улиц мира по версии американского CNN Travel. Телеканал отметил, что исторические здания на главной улице Петербурга хорошо сохранились, среди них «особенно впечатляют храм Спаса на Крови и Казанский собор».

Невский проспект стал единственной улицей, которая представляет в списке Россию. Помимо него в материал вошли Convent Avenue в Нью-Йорке, Философская тропа в древней столице Японии Киото, Hosier Lane в Мельбурне, а также привлекательные для туристов улицы других городов мира.



