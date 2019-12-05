Жителя Крыма осудили на 17 лет за создание террористической организации

Судьи Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону 5 декабря вынесли приговор крымскому татарину из Севастополя Энверу Сейтосманову. Его осудили на 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщает группа «Крымская солидарность» в «Фейсбуке».

«Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ, на основании которого назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год», – говорится в приговоре судьи.

Ранее прокурор Игорь Надолинский запросил у суда для подсудимого 17 лет лишения свободы. Судья вынес аналогичное решение.

10 мая 2018 года в селе Орлиное в Балаклавском районе Севастополя российские силовики провели обыски, после которых задержали двух крымских татар – братьев Эрнеста и Энвера Сейтосмановых. Задержанные являются двоюродными братьями крымчанина Нури Примова, ранее осужденного в России на 5 лет по севастопольскому «делу "Хизб ут-Тахрир"». Впоследствии Эрнеста Сейтосманова отпустили.





ФСБ сообщала, что подозревает Энвера Сейтосманова в участии в организации «Хизб-ут-Тахрир», запрещенной в РФ.

11 мая Ленинский районный суд Севастополя арестовал Энвера Сейтосманова. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

В конце июля 2019 года Энвера Сейтосманова этапировали из СИЗО Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону. Суд над ним начался в первых числах августа.