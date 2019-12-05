«Отрезать могут от чего угодно». Медведев ответил на вопрос блогера Ивлеевой

Российские власти не собираются закрывать YouTube. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев 5 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.

Вопрос о судьбе видеохостинга в России задала ведущая и блогер Анастасия Ивлеева. «Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется», — отметил Медведев.

Премьер-министр уточнил, что «закон о суверенном Интернете» направлен не на введение дополнительных запретов, а на защиту от возможных попыток «отрезать» Россию от мировой сети.

«Обычно в этом случае говорят: "Ну кто нас там собирается отрезать!" Это, как было сказано в одном советском фильме, обывательские разговорчики. На самом деле отрезать могут от чего угодно», — заявил Медведев.

В пресс-конференции участвуют представители 20 телеканалов, в том числе развлекательных. От «Пятницы» выступила Ивлеева, от ТНТ представлен комик Тимур Батрутдинов.



