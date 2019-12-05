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Строительство
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05.12.2019 18:00
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Зимние забавы в Царском селе

Зимние забавы в Царском селе

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В этом году зима пришла ровно по календарю. Зимние забавы всегда были в почёте у пушкинцев. В них с удовольствием принимали участие и царские особы, и простые горожане.

Царском Селе возводилась Снежная крепость и огромная Катальная горка. Проектировал горку для Елизаветы Петровны архитектор Растрелли. Высота её достигала 20 метров, а общая длина – 270 метров. Колесницы неслись по ней вниз на огромной скорости. Обратно после спуска коляски поднимались специальными катальными машинами и запряжёнными лошадьми. Кататься обожала императрица Екатерина Великая. Сохранились фотографии, запечатлевшие зимние развлечения семьи Николая II.

В наше время возрождаются исторические традиции императорской резиденции. В самом центре дворцово-паркового ансамбля рядом с Екатерининским дворцом на Треугольной площади открылся Ледовый каток. На катке работает интернет с бесплатным Wi-Fi, есть прокат коньков, работают профессиональные инструкторы. По выходным на нём будут устраивать концерты и проводить новогодние мероприятия. 

Сегодня к царскосельским забавам присоединяются жители нового микрорайона на подъезде к городу. Проект комплексного освоения территории вдоль Петербургского шоссе получил название «На Царскосельских холмах», а малоэтажные жилые комплексы, в память «образцовых деревень», построенных на этой территории в екатерининское время, – «Образцовые кварталы».

Квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.12.2019 18:00

      Зимние забавы в Царском селе

      В этом году зима пришла ровно по календарю. Зимние забавы всегда были в почёте у пушкинцев. В них с удовольствием принимали участие и царские особы, и простые горожане.
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