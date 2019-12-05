На границе с Финляндией поймали челнока с 35 парами детской обуви
Мужчина с комерческой партией новой детской одежды и обуви не смог провезти из Финляндии в Россию свой товар.
Как сообщает 5 декабря Выборгская таможня, гражданин РФ ехал на автомобиле на родину с грузом: 5 детскими комбинезонами и 35 парами обуви. Таможенные пошлины платить не собирался, а когда его спросили прямо, ответил, что с российским законодательством незнаком.
Товары общим весом 31 кг отправили на экспертизу для определения их стоимости. По закону мужчина рискует заплатить штраф вдвое больше.
Справка:
С 1 января 2019 года без уплаты пошлины в Россию можно ввозить товары, стоимость которых не превышает 500 евро и общий вес не превышает 25 килограммов. Согласно закону, недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.
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