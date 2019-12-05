На границе с Финляндией поймали челнока с 35 парами детской обуви

Мужчина с комерческой партией новой детской одежды и обуви не смог провезти из Финляндии в Россию свой товар.

Как сообщает 5 декабря Выборгская таможня, гражданин РФ ехал на автомобиле на родину с грузом: 5 детскими комбинезонами и 35 парами обуви. Таможенные пошлины платить не собирался, а когда его спросили прямо, ответил, что с российским законодательством незнаком.

Товары общим весом 31 кг отправили на экспертизу для определения их стоимости. По закону мужчина рискует заплатить штраф вдвое больше.



