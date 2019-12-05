Смольный подтвердил архивными данными выселение детской лыжной спортшколы из здания на Выборгском шоссе. Оно отойдет соседнему приходу

Здание на Выборгском шоссе, где располагается детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина, передадут приходу Спасо-Парголовского храма как имущество религиозного назначения. В подтверждение администрация Петербурга опубликовала выписку из архива. А школа взамен получила только не подходящее для тренировок помещение.

Комитет имущественных отношений Петербурга сообщил о том, что здание лыжной школы, расположенное по адресу: Выборгское шоссе, 102, литера А, имеет религиозное предназначение и подлежит передаче приходу Спасо-Парголовского храма. В подтверждение комитет имущественных отношений опубликовал выписки из архива.

Архивная справка, которую подготовил Центральный государственный исторический архив Петербурга, выдана на имя председателя приходского совета Спасо-Парголовской церкви протоиерея Василия Лесняка.

В ней говорится, что в 1902 году на церковные средства для причта был построен каменный двухэтажный дом «7 на 12 саженей». Одна сажень, напомним, равняется 213 см. При доме имелись сторожка, баня, прачечная и два дровяных сарая. Недвижимость была застрахована в Российском страховом обществе. В 1905 году графиня Е.А. Воронцова-Дашкова передала землю площадью 7 десятин 173 кв. сажени в вечное владение причту церкви. При этом адреса церкви и домов в архивных документах не указаны. Авторы справки рекомендовали обратиться в Российский государственный исторический архив, где хранятся фонды Первого и Второго российских страховых обществ.





В свою очередь, школа взамен получила только помещение в здании на Сиреневом бульваре, которое не подходит для тренировочного процесса. Там должна разместиться администрация учреждения, но только после ремонта. Передача здания на Выборгском шоссе приходу произойдет после того, как школьное помещение отремонтируют, ориентировочно до конца августа 2020 года. При этом вопрос, где будут проходить тренировки учеников школы, остается открытым. Пока что у города нет помещения, которое подходило бы по всем требованиям.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о выселении лыжной школы из-за аппетитов прихода. Заявку на передачу здания, которое школа занимает с 1960-х годов, приход подал сразу после того, как религиозную организацию возглавил протоиерей Роман Ковальский.