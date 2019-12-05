«Репка» наоборот. Электрический провод убил семь медведей, лося, лису и собак

Удар током лишил жизней больше десяти обитателей леса в Тверской области. Приманкой для хищников стал запах мяса.

Как пишут РИА Новости 5 декабря, у высоковольтного столба погибли семь медведей, лиса, лось и несколько енотовидных собак.

«Почва просела, и провод провис. В нем запутался лось. Медведи учуяли запах мяса и пришли на место, где тоже погибли – провод 10 киловольт, коснулся, и все», – рассказал основатель биостанции «Чистый лес» Валентин Пажетнов.

То же случилось с несколькими енотовидными собаками и лисицей.





По словам эколога, раньше, когда опоры линии электропередачи изготавливали из дерева, случаи гибели животных от электричества случались чаще. «Ветер качает провод, и он трещит. Раз трещит – значит, там что-то живое. У нас был случай, лет 15 назад, когда медведь пришел к столбу за 40 километров, встал на задние лапы, дотронулся, и его убило», – отметил он.