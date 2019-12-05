Лукашенко: Белоруссия в состав России не войдет

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает БЕЛТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – сказал белорусский президент.

Лукашенко также заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. И подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

Напомним, что в конце недели должна состояться встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой должен быть подписан ряд программ по дальнейшей интеграции Союзного государства России и Белоруссии. Ему в эти дни исполнится 20 лет. Сейчас идёт последнее согласование 31 "дорожной карты" этого плана.



