На Московском шоссе установили 5 км разделителей. Это должно уменьшить число ДТП

К середине декабря на участке Московского шоссе от 3-го Бадаевского проезда до дома 246 завершатся работы по установке бетонного разделительного ограждения и расширению обочины. Главная цель ремонта — сделать безопаснее участок, где только за 2018 год произошло 21 ДТП.

Установить разделительное бетонное ограждение на этом отрезке Московского шоссе решили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга. Он уже долго находился в перечне аварийно-опасных участков улично-дорожной сети, и статистика не радовала. При том, что это один из наиболее загруженных выездов из города, где идет значительный поток грузового автотранспорта в Москву и из Москвы, а вдоль шоссе ведется активное строительство жилья.

В 2019 году был разыгран конкурс на 233 млн рублей, и подрядчик — СК «Орион плюс» приступил к работам. Помимо установки бетонных разделителей, нужно было отремонтировать 24 тыс. кв. м проезжей части, а также 2,23 тыс. кв. м тротуара.





Основной элемент новой конструкции шоссе — блоки ограждения типа «Нью-Джерси», рассказали в компании-подрядчике. Они используются на дорогах с интенсивностью трафика более 50 тыс. автомобилей в сутки, а также на участках дорог, примыкающих к эстакадам и мостам. Блоки, в частности, не допускают падений автомобилей с мостов и путепроводов, предотвращают случайные съезды, а главное — «лобовые» столкновения, что особенно актуально для Московского шоссе. При этом если автомобиль наедет на блок, двигаясь со скоростью менее 30 км/ч, то не получит повреждений. Срок службы такой конструкции — десятки лет.

Как отметили в СК «Орион плюс», по решению техсовета, в рамках текущего контракта работы будут сокращены примерно на 900 метров и завершены не на перекрестке с Колпинским шоссе, как планировалось ранее, а напротив дома 246 по Московскому шоссе, где расположен перекресток с регулируемым пешеходным переходом, имеются освещение, светофоры и дорожные знаки. Если же прервать установку блоков в другом месте, то пришлось бы еще дополнительно изменять схему организации дорожного движения, ставить новые знаки, а вероятность ДТП с наездом на это ограждение возросла бы.

Окончательно завершить ремонт на своем участке СК «Орион плюс» планирует к середине декабря. Выпавший снег – после его уборки – не мешает устанавливать бетонные блоки, а вот для заливки их специальным асфальтом — такой используют на стыках с трамвайными путями — дождутся более подходящей погоды, тем более, что синоптики на этой неделе обещают потепление.

Планируется, что работы по оставшимся до Колпинского шоссе 900 метрам будут выполнены в следующем, 2020 году, в рамках отдельного конкурса.