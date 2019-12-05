Финляндия ждёт 20-процентного роста числа выданных петербуржцам виз. В Генконсульстве назвали дедлайн для тех, кто хочет получить «шенген» до конца года

Введение новых требований для финской визы не отразится на итогах 2019 года. Как рассказали «Фонтанке» в Генконсульстве Финляндии в Петербурге, дипмиссия к концу 2019 года планирует принять в общей сложности 619 тысяч заявлений, что на 19% больше, чем в 2018-м.

Спрос сейчас начинает постепенно восстанавливаться после того, как Финляндия изменила требования к пакету документов на визу. С 1 сентября туристы должны подтвердить финансовую состоятельность и предоставить маршрутный лист.

Все, кто хотел получить «шенген» в упрощённом порядке, подали заявления в августе, толпясь в многочасовых очередях. Поэтому в сентябре число обращений закономерно снизилось – на 36% в сравнении с сентябрём 2018-го. В октябре годовая разница составила минус 21%, а в ноябре – минус 12%. Тем не менее общий показатель за 11 месяцев всё же на 20% превышает цифры аналогичного периода прошлого года.





Сейчас срок оформления финской визы составляет почти две недели. При обращении 5 декабря рассчитывать на получение готового документа можно 18 декабря. Тем, кто планирует уехать в Финляндию встречать Новый год, следует поторопиться, предупреждают в дипмиссии.

«Если подать заявление не позднее 13 декабря, визу можно получить 31 декабря», – уточнили в визовом отделе Генконсульства.

Кроме того, 6 декабря Генконсульство закрыто в связи с Днём независимости Финляндии.