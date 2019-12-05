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Город
05.12.2019 12:22
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В Приморском районе разыскивают ушастую сову-беглянку. Дома её ждут мыши и уроки охоты

В Приморском районе разыскивают ушастую сову. Птица только приехала в Петербург из Краснодара к новым хозяевам, но выбралась из коробки и исчезла на Лыжном переулке между домами №3 – 7. Владельцы просят найти птицу – без человека она не выживет.

предоставлено Вячеславом Шереметьевым
предоставлено Вячеславом Шереметьевым

Как пояснил 5 декабря корреспонденту «Фонтанки» хозяин совы Вячеслав Шереметьев, беглянка проделала долгий путь. Из питомника птицу везли в специальной коробке, в Петербурге её встретили владельцы, но поздним вечером четвёртого декабря, когда до квартиры оставалось буквально несколько минут, она выбралась через отверстия в боксе.

«Мы уже домой собирались, парковали машину, а она вылетела. Села на подоконник четвёртого этажа на Лыжной, 5. Мы вычислили, какая там квартира, я позвонил людям в домофон, они открыли занавеску, и она перелетела на крышу детской поликниники. Мы сидели и её звали, даже мышку разморозили. Но бесполезно. Она даже запах наш пока не знает», – вспоминает Вячеслав.


По его словам, о сове они с супругой мечтали давно. Для птицы подготовили отдельный вольер, купили корм, присмотрели курсы обучения соколиной охоте и планировали выезжать с питомцем за город. Когда в ночь на пятое декабря петербуржец вместе с охранником медицинского центра начали осматривать крышу и проверять все вытяжки и дымоходы, совы там не оказалось.

Птицу нужно найти как можно скорее: она не умеет охотиться,  потому что с детства ело специально подготовленных мышей. Питаться колбасой или отбросами птице тоже нельзя – это сильно ей навредит. Вознаграждение за сову гарантируют.

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