Тест-драйв Audi, совмещённый с краш-тестом, попал на видео. Автор видео объехал очередь на Выборгском и подставился первым

Движение по Выборгскому шоссе в сторону области перекрыто, в сторону центра города – затруднено. По данным УГИБДД, в аварию попали 12 автомобилей. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из участников.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 5 декабря около 9:50 на Выборгском шоссе, 6, «Ауди А7», двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом «Мерседесом», наехал на препятствие, на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 транспортных средств. Данные виновника ДТП утоняются, как и информация о пострадавших. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.





ДТП зафиксировал регистратор автомобиля, который, объехав очередь на разворот по средней полосе, встал первым. На него и пришёлся основной удар. «Ауди» в этот момент как раз выскакивала из среднего ряда на разделительный газон, чтобы через секунду смести перед собой столбы и машины.

На кадрах очевидцев и «Дорожного инспектора» видно, что на «Ауди» указано название салона «Ауди Центр Витебский». Значит, к салону на Выборгском шоссе он отношения не имеет.

«Она так неслась, потом хлопок. Либо шина, либо залетела как раз на газон и понеслась, – пишет Наталья в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Женщина при ударе на коленях у мужчины оказалась». «Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным тс, взмыла в воздух, влетела в опору, приземлилась и пошла сносить ограждения», – рассказывает Кирилл. По его словам, машина двигалась со скоростью 150–160 км/ч. Эту информацию проверят правоохранители.

По данным на 12 часов, движение ещё перекрыто, но машины уже растащили. Работает уборочная техника.