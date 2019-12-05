В Петербурге ребенок отравился средством для мытья полов

Средством для мытья пола отравился двухлетний ребенок в Петербурге. Малыша с тяжелыми ожогами спасают медики ДГБ им. Филатова.

Как сообщили «Фонтанке» 5 декабря в ГУ МВД, накануне около двух часов дня из квартиры на Московском проспекте в детскую городскую больницу №5 доставили в тяжелом состоянии ребенка двух лет. У юного пациента диагностировали химический ожог глотки, пищевода. Родственники признались: около шести утра малыш выпил средство для мытья полов.

На упустившую ребенка из вида мать составили протокол. Ей 31 год, женщина – уроженка Средней Азии.



