Молодая автомобилистка в Красноярске прокатила инспектора ГИБДД, зажав ему руку стеклом двери

Сотрудники ГИБДД Красноярска задержали молодую автомобилистку. Вместо того, чтобы предъявить документы, женщина прокатила инспектора по дороге, зажав ему руку стеклом.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому краю, инцидент произошел 5 декабря, в половине седьмого утра, на улице Пограничников в Красноярске. Инспекторы ГИБДД остановили у дома 40 автомобиль Subaru Forester под управлением 20-летней женщины с признаками алкогольного опьянения.

Автомобилистка открыла окно и отказалась предъявить полицейскому документы. После этого она закрыла окно, зажав в нем руку инспектора, и тронулась с места. Таким образом женщина прокатила полицейского около 300 метров – чтобы не попасть под колеса, он зацепился за зеркало, пишет NGS24.RU. Этот момент попал на видео.





Когда «Субару» все-таки остановилась, автомобилистка отказалась пройти медосвидетельствование, и ее доставили в Красноярский наркологический диспансер для медицинского обследования. Пострадавший инспектор за медицинской помощью пока не обращался, все утро он работал на месте ДТП, рассказали изданию в ГИБДД.

В настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности.