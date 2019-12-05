Как Санчо Панса. Испанцы предложили Грете Тунберг доехать от Лиссабона до Мадрида на осле

Жители испанского городка Талавера-де-ла-Рейна, расположенного примерно в 120 километрах от столицы страны, решили помочь шведской экоактивистке Грете Тунберг справиться с мучающей её проблемой – как же добраться из Лиссабона до Мадрида, не испортив атмосферу и прочую окружающую среду. И даже готовы за свой счет предоставить ей подходящий транспорт – осла.

Напомним, что Грета Тунберг, систематически прогуливающая шведскую школу, последние три недели провела в водах Атлантики, перемещаясь с Североамериканского континента в Португалию на катамаране – вместе с папой и сердобольными владельцами парусника. Спешит юный вождь «зеленых» в Мадрид, где уже несколько дней проходит 25-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Но как-то не очень получается – Грета напрочь отказывается перемещаться в пространстве посредством транспорта, наносящего вред природе. И отдых в Лиссабоне начинает слишком затягиваться.

Тут-то на помощь юной шведской деве и пришли горячие испанцы. Объединение жильцов населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна предложило ей преодолеть более 600 километров, разделяющих столицы Португалии и Испании, на парнокопытном, как это делали их предки не одну сотню лет, пишет ТАСС. Как объяснили в объединении, которое распространило свое заявление в соцсетях, они хотят, чтобы Грета лично узнала один «из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков» для передвижения. В ассоциации уточнили, что готовы предоставить активистке животное, поскольку «осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды».

Напомним, Грета Тунберг доплыла до Лиссабона позавчера. И, видимо, путешествовать морем ей уже поднадоело.

В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию, предоставленной ей одним из арабских шейхов. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу. После громогласно растиражированного зарубежными СМИ её спича в Генассамблее ООН в Европе начались массовые акции протеста экоактивистов. Спустя некоторое время президента РФ спросили, как он относится к новоявленному лидеру «зеленых». Путин назвал Тунберг «доброй, но малоинформированной девочкой». Эту фразу она немедленно поместила в свой статус в соцсети. Позже она сменила её признанием о психическом заболевании.



