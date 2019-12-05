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05.12.2019 15:10
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МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»

МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»

ПАО МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействие на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД).

Благодаря сервису корпоративные клиенты получают возможность в едином интерфейсе управлять счетами, открытыми в банках-участниках решения НРД, оперативно обмениваться финансовыми документами (платёжными поручениями, документами свободного формата и выписками по счетам). Интеграционное решение также позволяет всем компаниям холдинга использовать единый канал «Транзит 2.0» для взаимодействия с МКБ.

«Мы наблюдаем повышенный интерес со стороны крупных холдинговых структур к новым технологическим решениям в каналах дистанционного банковского обслуживания. Одним из таких решений является система «Транзит 2.0» НРД. МКБ предлагает клиентам воспользоваться новой технологией, позволяющей значительно сократить время и повысить надежность проведения транзакций, – отметил управляющий директор МКБ Алексей Рудаков. – Мы рады, что одним из первых клиентов, подключивших услугу, стала НГК «Славнефть». Интеграционное решение НРД позволит компании организовать взаимодействие с нашим банком и другими банками-партнерами по принципу единого окна».

«Транзит 2.0» — это система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками. Она расширяет возможности пользователей: платформа предоставляет корпорациям и банкам возможность обмениваться платежными и иными документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.

Национальный расчётный депозитарий (НРД) — российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу «Московская биржа» и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка. НРД является центральным депозитарием Российской Федерации.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г. 

 

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      05.12.2019 15:10

      МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»

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