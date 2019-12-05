Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +4
$ 64.19р
71.11р
12:31 05.12.2019
Расширенный поиск

Авто
05.12.2019 11:27
Печать

«Люди третий день сидят». В МРЭО советуют отложить замену прав и регистрацию авто

Третий день в Петербурге почти невозможно поставить машину на учёт, проверить на угон, поменять водительское удостоверение – то есть совершить все те действия, которые требуют обращения к базе данных ГИБДД.

«На шоссе Революции, 85, люди третий день сидят, уже по целому дню. Вчера база включилась ненадолго в 14:00, очередь с 8:00, – сетует читатель «Фонтанки» Алекс. – А нам ещё говорят об электронных госуслугах, постоянно отчитываются об эфемерных успехах, а нормальную связь организовать не могут».

Действительно, проблемы наблюдаются третий день, сейчас база данных недоступна, подтвердили «Фонтанке» в МРЭО на шоссе Революции. Сегодня она работала с 8 до 9 часов утра, и что будет дальше, неизвестно.

В УГИБДД Петербурга и Ленобласти накануне «Фонтанке» пояснили, что из-за технических работ в Москве происходит замедление работы базы.


Как правило, зависание системы в МРЭО связано с неполадками в работе базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ, расположенной в Москве. На протяжении нескольких лет, примерно с 2014-го по 2017 год, такие сбои происходили очень часто, порой по несколько раз в месяц. В последнее время их стало меньше, в этом году проблемы наблюдались в марте и июне. Любопытно, что в мае и июне 2017 года база данных ГИБДД давала сбой по другой причине – из-за хакерских атак.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      05.12.2019 10:42

      ГК «КВС» представила новую программу для покупки квартир «Ипотека в рассрочку»

      Покупателям квартир в жилых комплексах ГК «КВС» доступна новая удобная программа оплаты «Ипотека в рассрочку». Программа позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке в период строительства дома в два раза.
      Группа «Эталон»
      05.12.2019 10:23

      Начались продажи коммерческих помещений в ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПАО «Сбербанк»
      04.12.2019 18:00

      Услуга переводов по бизнес-картам Сбербанка стала доступна в СЗФО

      Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка на территории СЗФО стали доступны переводы с карты на карту. Операции проходят онлайн в режиме 24/7.
      Setl Group
      04.12.2019 17:31

      «Петербургская Недвижимость» рассказала о типичной квартире в новостройке

      Самый популярный у покупателей тип квартир на первичном рынке Петербурга — однокомнатная в Приморском районе стоимостью 4 млн рублей и площадью 36-37 кв. м. Это следует из статистики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 2019 год.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      04.12.2019 16:30

      Банк-партнер снизил ставку до 7,9% годовых для клиентов «Строительного треста»

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках специальной акции снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах до 7,9% годовых. Акция действует с 1 декабря до 31 декабря 2019 года.
      Фото предоставлено Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
      04.12.2019 15:37

      Искусственный интеллект и NLP обсудят на AI Journey в Петербурге 7 декабря

      Машинное обучение и компьютерное зрение, NLP и использование искусственного интеллекта в бизнесе — такие темы станут центральными на региональной конференции в рамках проекта AI Journey.
      Фото: Дмитрий Ратников
      04.12.2019 13:07

      Setl Group построил переулок возле ЖК «Петровский Квартал на воде»

      Холдинг Setl Group завершил строительство переулка, проложенного от Петровского проспекта между домами 20 и 24 к.1 в сторону набережной Малой Невы на Петровском острове.
      «Аквилон Инвест»
      04.12.2019 12:46

      В ЖК «FoRest Аквилон» открылся офис продаж

      На строительной площадке жилого комплекса «FoRest Аквилон», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Приморском районе, открылся офис продаж. Консультационный центр расположен по адресу Планерная ул. 87 к.1.стр.1.
      предоставлено компанией Bau City Development
      04.12.2019 12:38

      ТОП-5 инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть

      ЖК «БауХаус» в Московском районе – это пример нового подхода к строительству. Здесь жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
      ПАО «Группа ЛСР»
      04.12.2019 11:08

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Шуваловском»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу четырех корпусов и двух крытых паркингов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
      АО "Солид Банк"
      04.12.2019 09:00

      Только в декабре Солид Банк рефинансирует кредиты других банков от 9,9%

      До конца года действует акционная ставка по кредиту.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      03.12.2019 18:00

      Безбарьерная среда на Царскосельских холмах

      3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Праздник был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 года.