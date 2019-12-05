«Люди третий день сидят». В МРЭО советуют отложить замену прав и регистрацию авто

Третий день в Петербурге почти невозможно поставить машину на учёт, проверить на угон, поменять водительское удостоверение – то есть совершить все те действия, которые требуют обращения к базе данных ГИБДД.

«На шоссе Революции, 85, люди третий день сидят, уже по целому дню. Вчера база включилась ненадолго в 14:00, очередь с 8:00, – сетует читатель «Фонтанки» Алекс. – А нам ещё говорят об электронных госуслугах, постоянно отчитываются об эфемерных успехах, а нормальную связь организовать не могут».

Действительно, проблемы наблюдаются третий день, сейчас база данных недоступна, подтвердили «Фонтанке» в МРЭО на шоссе Революции. Сегодня она работала с 8 до 9 часов утра, и что будет дальше, неизвестно.

В УГИБДД Петербурга и Ленобласти накануне «Фонтанке» пояснили, что из-за технических работ в Москве происходит замедление работы базы.





Как правило, зависание системы в МРЭО связано с неполадками в работе базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ, расположенной в Москве. На протяжении нескольких лет, примерно с 2014-го по 2017 год, такие сбои происходили очень часто, порой по несколько раз в месяц. В последнее время их стало меньше, в этом году проблемы наблюдались в марте и июне. Любопытно, что в мае и июне 2017 года база данных ГИБДД давала сбой по другой причине – из-за хакерских атак.