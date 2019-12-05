Бизнес просит правительство отменить ограничения по продаже табака у школ

Бизнес просит российское правительство пересмотреть ограничения на торговлю табаком около учебных учреждений, вплоть до их отмены.

О письме ключевых ассоциаций, объединяющих участников сетевой и несетевой розничной торговли, к вице-премьеру Алексею Гордееву 5 декабря пишут «Известия». Участники рынка считают: законодатели так и не объяснили, что такое «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг», обозначенное в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Не конкретизированы сами образовательные учреждения, и в итоге продажи сигарет ограничивают как у школ, так и у автошкол или курсов изучения иностранных языков для взрослых.

Один из авторов обращения, глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, говорит: часто открытие разных курсов приводит к запрету продажи табачной продукции для всех магазинов в радиусе 100 м.

«Под ограничение попадают и торговые точки, которые находятся, например, на другом берегу реки либо за глухим забором», — приводит его слова газета.





А по мнению Ильи Власенко из Ассоциации компаний розничной торговли, в небольших населенных пунктах, где все рядом, размещение торговых точек с соблюдением норм закона вообще невозможно.

Ретейлеры предлагают пересмотреть запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от школ, вплоть до его отмены. При этом они не выступают против запрета на реализацию сигарет в зданиях и на территориях образовательных организаций.

В секретариате вице-премьера Гордеева сообщили, что спорный закон направлен на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. Свои предложения они должны внести до конца года.