ГК «КВС» представила новую программу для покупки квартир «Ипотека в рассрочку»

ГК «КВС»

Покупателям квартир в жилых комплексах ГК «КВС» доступна новая удобная программа оплаты «Ипотека в рассрочку». Программа позволяет снизить ежемесячный платеж по ипотеке в период строительства дома в два раза.

«Программа будет особенно удобна тем, кто арендует жилье в период строительства дома. Она позволит снизить финансовую нагрузку в тот момент, когда покупатель вынужден одновременно вносить платежи по ипотеке и аренде, – подчеркнула Анжелика Альшаева, генеральный директор Группы компаний «КВС». – Если необходимости в аренде нет, сэкономленные средства можно пустить, к примеру, на подготовку к новоселью и меблировку».

«Ипотека в рассрочку» реализуется совместно с партнером ГК «КВС» Сбербанком. Ставка по программе для зарплатных клиентов банка начинается от 9,3% годовых при первом взносе от 20% и от 9,6% годовых при первом взносе от 15%. Для остальных заемщиков – от 9,8% и от 10,1% годовых соответственно. Срок кредитования до 30 лет.

Программа предполагает выдачу кредита двумя равными траншами: 50% во время подписания ДДУ и оставшиеся 50% – в течение 12 месяцев, но не позже ввода объекта в эксплуатацию. При этом на период времени до получения второй части кредита проценты за использование займа начисляются только на половину суммы, ежемесячный платеж также рассчитывается, исходя из размера первого транша.

К примеру, при покупке квартиры-студии в 3 квартале ЖК «Ясно.Янино» стоимостью от 1,88 млн рублей с первым взносом от 20% и сроком кредита до 360 месяцев, размер заемных средств составит от 1 503 926 рублей, каждый транш – по 751 963 рублей. В первые 12 месяцев сумма ежемесячных выплат составит от 6 214 рублей, в последующие – от 12 468 рублей. Экономия по уплате процентов по кредиту в первые 12 месяцев – порядка 70 тысяч рублей.

Еще одно преимущество программы – возможность использовать средства материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса. Если средства сертификата покрывают 15% от стоимости квартиры, то добавление собственных накоплений не потребуется.

Сегодня программа «Ипотека в рассрочку» доступна покупателям квартир в жилых кварталах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино». С условиями программы можно ознакомиться в офисе продаж застройщика: + 7 (812) 645-55-55.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)