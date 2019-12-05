Рабочий, занимавшийся трамвайной сетью, погиб на Энгельса. Водитель скрылся, но был найден

Пожилой мужчина скончался в результате ДТП на проспекте Энгельса 5 декабря. Официальную информацию об аварии даёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло ещё ночью, около 1:55. На Энгельса, 43, по предварительной информации, 49-летний водитель кроссовера Mazda CX-7 совершил наезд на 60-летнего пешехода, находившегося на трамвайных путях. Он скончался на месте.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что погибший был сотрудником подрядной организации ООО «Энергетик», которая вела работы на трамвайной сети.





«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» подтверждает, что пешеход – это был рабочий, который в составе бригады осуществлял замену контактного провода. Место работ, как видно на фотографиях, было обозначено знаками.

Водитель «Мазды» скрылся, но сотрудники ГИБДД по Выборгскому району разыскали его рядом с его домом и вернули на место ДТП. Это видел и подписчик «ДТП и ЧП» Михаил, вот его комментарий: «Гаишник привёз через некоторое время "Мазду" с мужиком».