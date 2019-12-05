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Происшествия
05.12.2019 11:09
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Рабочий, занимавшийся трамвайной сетью, погиб на Энгельса. Водитель скрылся, но был найден

Пожилой мужчина скончался в результате ДТП на проспекте Энгельса 5 декабря. Официальную информацию об аварии даёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло ещё ночью, около 1:55. На Энгельса, 43, по предварительной информации, 49-летний водитель кроссовера Mazda CX-7 совершил наезд на 60-летнего пешехода, находившегося на трамвайных путях. Он скончался на месте.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что погибший был сотрудником подрядной организации ООО «Энергетик», которая вела работы на трамвайной сети.

Рабочий, занимавшийся трамвайной сетью, погиб на Энгельса. Водитель скрылся, но был найден


«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» подтверждает, что пешеход – это был рабочий, который в составе бригады осуществлял замену контактного провода. Место работ, как видно на фотографиях, было обозначено знаками.

Водитель «Мазды» скрылся, но сотрудники ГИБДД по Выборгскому району разыскали его рядом с его домом и вернули на место ДТП. Это видел и подписчик «ДТП и ЧП» Михаил, вот его комментарий: «Гаишник привёз через некоторое время "Мазду" с мужиком».

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