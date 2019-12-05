Бут: Заключенные тюрем в США делают «Томагавки». Поэтому они и летают через раз

Заключенные американских тюрем производят изделия по оборонным заказам, в том числе комплектующие для высокоточных дозвуковых крылатых ракет «Томагавк».

Об этом сообщил в интервью РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут, корреспондент агентства посетил его в федеральной тюрьме «Мэрион» в штате Иллинойс.

«Чтобы занять себя чем-то, в тюрьме можно работать. Большинство работающих заключенных в Мэрионе заняты в производстве комплектующих для ракет "Томагавк", здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверно, они и летают через раз», – со смехом сказал Бут.

«Иногда бывает совсем смешно: человек сидит тут лет пять-семь, работает в одном из цехов, добивается высокого уровня в своей специализации, а потом выходит на свободу по окончании срока. Найти работу в здешней округе нелегко, тут одни заповедники и две федеральные тюрьмы, других работодателей почти нет. Но есть же основной завод комплектующих для ракет – привычная работа, в которой он уже ас. Он идет на завод, а там ему говорят: извините, принять вас не можем, у вас же судимость!» – рассказал россиянин.



