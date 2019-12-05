Происшествия
Петродворцовый проверили за час. Суды города возвращаются к работе после писем от «минёров»
Спустя час после начала проверки суды Петербурга возвращаются к работе.
Как сообщает утром 5 декабря объединенная пресс-служба судов города, первым вернулся в строй Петродворцовый райсуд. Ничего опасного там не нашли.
Всего сегодня анонимки потревожили три районных суда и городской. Отметим, в списке эвакуированных оказался и Куйбышевский, руководство которого, как стало известно «Фонтанке», ранее не хотело идти на поводу у шантажистов.
UPD. На 10.50 Невский суд вернулся к работе, Смольнинский, Октябрьский – эвакуируются.
На 11.00 на выход отправились Дзержинский, Пушкинский, Василеостровский. Куйбышевский – проверен.
11.40 – Горсуд вернулся к работе.
Справка:
Вчера, напомним, прерывалась работа семи зданий третьей ветви власти. Также на незапланированную прогулку отправились сотрудники и учащиеся университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича. Анонимки получили и военные вузы, но не поддались на провокацию авторов спам-рассылки.
Шантажисты же опять требовали 120 биткоинов с православного бизнесмена Константина Малофеева. Список должников, впрочем, пополнился 35-летним бывшим сотрудником ФСБ Антоном Немкиным.