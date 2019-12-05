В музее Анны Ахматовой представят книгу Владимира Долматова – человека с тяжёлой инвалидностью, выбравшего самостоятельную жизнь вместо ПНИ

В музее Анны Ахматовой, в галерее «Сарай», пройдет презентация книги Владимира Долматова «Раздольские рассказы».

Владимир – человек с тяжелой инвалидностью, который последние годы живёт в доме сопровождаемого проживания партнерства благотворительных организаций «Перспективы» в деревне Раздолье. Книга посвящена заметкам «собкора» (как называет себя автор) жизни Раздолья, его размышлениям и жизни других семерых людей с тяжелой инвалидностью, которые должны были жить за заборами психоневрологических интернатов, но выбрали трудный путь к самостоятельности.

Книга увидела свет благодаря волонтёру выходного дня «Перспектив» Елены Самсоновой, которая услышала о знаменитых дневниках Владимира.

«Мне не терпелось познакомиться с человеком, который, несмотря на полное отсутствие возможности что-либо держать в руках (у Владимира ДЦП), каким-то непостижимым образом умудрялся набирать текст на компьютере. С первого взгляда между нами завязались добрые, искренние, по-настоящему дружеские отношения. Моей скромной задачей было лишь отобрать, на мой взгляд, наиболее сильные и проникновенные выдержки из Вовиных дневников», – рассказала Елена.

Иллюстрации к книге нарисовала Евгения Шарапова, социальный работник Раздолья и художник.

Книгу в музее представит писатель Евгений Водолазкин, который высоко оценил творчество Владимира в сети, написал предисловие к книге и стал его другом.

Во встрече также примут участие президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская, редактор книги Елена Самсонова, режиссер Максим Якубсон, настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев отец Борис Ершов.

Презентация состоится 6 декабря в 18.30. Вход свободный.