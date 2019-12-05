Начались продажи коммерческих помещений в ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

Группа «Эталон»

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

В продажу выведены коммерческие помещения площадью от 53 кв. м до 106 кв. м. Цены на коммерческие помещения на старте продаж начинаются от 8,6 млн рублей, при условии единовременной 100% оплаты. Покупателям также доступна рассрочка от Группы «Эталон».

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

Справка о Группе «Эталон»

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