При стрельбе на базе Перл-Харбор погибли два человека

При стрельбе на военной базе Перл-Харбор в США погибли двое. Мужчина открыл огонь в ночь на пятое декабря по московскому времени.

Данные о том, что двое пострадавших скончались, приводит издание Hawaii News Now со ссылкой заявление командующего Военно-морским флотом США на Гавайях Роберта Чадвика. Третий раненый находится в больнице.

Пока неизвестно, почему один из моряков ВМС США внезапно устроил стрельбу и целился ли он в конкретных людей. Опрошены больше сотни свидетелей. Один из очевидцев сообщил, что произошедшее было неожиданностью для всех: сам он сидел за столом, услышал громкие хлопки и повернулся как раз в тот момент, когда трое служащих уже лежали на земле у сухого дока, а сам нападавший также был найден мертвым. Это произошло 4 декабря около 14:30 по местному времени.

Ради безопасности военно-морскую базу ненадолго закрыли. С семьями жертв работают психологи. Обстоятельства устанавливаются.



