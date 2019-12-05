Просчитался с ходом. Юный «бомбардир» Вечного огня в Петербурге ставил эксперимент

Школьник, «бомбардировавший» снегом Вечный огонь на Марсовом поле, объяснил причину своего выступления. К непатриотичному поступку его подтолкнула жажда эксперимента.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, встреченный полицией на Захарьевской улице шестиклассник признался в том, что именно он причастен к шалости, потушившей Вечный огонь.

«Хотел попробовать, погаснет или нет», — объяснил инспектору по делам несовершеннолетних 12-летний экспериментатор.





Судя по странице в социальных сетях, мальчик увлекается шахматами, по городу предпочитает передвигаться на самокате или велосипеде. Ребёнок живёт вместе с мамой, которая работает в рекламном бизнесе.

Накануне газовщикам пришлось выезжать на Марсово поле и снова зажигать пламя Вечного огня. Памятный символ погас под натиском снега, а автор атаки дал дёру.