Заперли ванной и обокрали. Петербуржец пострадал от «газовщиков» на Ветеранов

Пенсионера обокрали в своей квартире на Ветеранов 4 декабря в Петербурге. Двое неизвестных представились газовщиками, заперли хозяина в ванной и прошлись по квартире. Правда, к рукам прибрали только мобильный телефон.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), двое мужчин ближе к вечеру позвонили в квартиру 60-летнего местного жителя, заверили, что они из газовой службы. Хозяин пустил незваных гостей в дом. «Газовщики» проверили счетчики и тут же нарисовали своей жертве золотые горы – предложили 350 тысяч рублей компенсации за установленные ранее приборы. Чтобы получить такую сумму, злоумышленники попросили заплатить налог – 35 тысяч рублей. Пока беседовали о возможных выгодах, один из молодых людей запер пенсионера в ванной. Обшарив квартиру, мошенники украли только мобильный телефон. Материальный ущерб составил 6 900 рублей.

По словам потерпевшего, на вид неизвестным по 25 лет. Один был в желтой куртке с темными волосами. Другой надел неприметную черную одежду.

Напомним, в январе после ухода «газовщика» пожилая петербурженка недосчиталась коробки из-под печенья. Внутри лежали 200 тысяч рублей. Деньги унес неизвестный в синей форме.





Год назад в Петербурге поймали группу кочующих «гастролеров» из Рязани. За три месяца мнимые газовщики украли у петербургских стариков 7 миллионов рублей.