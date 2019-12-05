Шестой «судный» день в Петербурге. Третьей ветви власти снова не дают работать

Шестой день эвакуаций судов начинается в Петербурге. Утром 5 декабря на выход пошел Городской суд, с которого на прошлой неделе и началась волна ложных минирований.

Следом сегодня пошли Петродворцовый, Невский райсуды, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вчера, напомним, прерывалась работа семи зданий третьей ветви власти. Также на незапланированную прогулку отправились сотрудники и учащиеся университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича. Анонимки получили и военные вузы, но не поддались на провокацию авторов спам-рассылки.

Шантажисты же опять требовали 120 биткоинов с православного бизнесмена Константина Малофеева. Список должников, впрочем, пополнился 35-летним бывшим сотрудником ФСБ Антоном Немкиным.



